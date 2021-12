vendredi 10 décembre 2021 • 326 lectures • 0 commentaires

C’est un meurtre des plus crapuleux. Moussa, un jeune charretier a été tués à coups de coupe-coupe et de tessons de bouteilles. Trois de ses amis sont les auteurs présumés de cet ignoble acte.

Les choses se sont déroulées avant-hier, vers 19heures. Moussa et ses amis avaient un différend à cause de matériels de travail. Mais, celui-ci se réglera de la manière la plus sanglante.

«Il habitait chez un de ses amis, qui lui était très proches. C’est lui qui l’a tué avec un coupe-coupe. L’autre avait une pompe à Gaz et l’autre ami un tesson de verre cassé», indique le frère de la victime à la Rfm.

Il renseigne que la dépouille de son défunt frère présente 4 plaies. Sur le ventre, deux sur le front et sur le cou. «Il a été égorgé. On lui a tranché tout le long le cou», révèle-t-il.