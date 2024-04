mardi 9 avril 2024 • 147 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Ibrahima Sène a été rappelé à Dieu, le 9 avril 2023, il y a un an jour pour jour. Une commémoration qui coïncide avec l’enterrement de son ami et compagnon de route Magatte Thiam, décédé lui dimanche passé.

Le destin en a décidé ainsi entre les deux figures emblématiques du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), Ibrahima et Maguette Thiam, qui ont contribué à donner ses lettres de noblesse à cette formation de gauche, aux côtés de feus Amath Dansokho, Sémou Pathé Guèye. Pour passer aujourd’hui le relais à Mansour Sy et l’ancien ministre Samba Sy, actuel secrétaire général.

PUBLICITÉ

Hommage de Léna Sène, à son père Ibrahima Sène et Maguette Thiam

Léna Sène, experte financière internationale, met en exergue les relations particulières entre son père Ibrahima Sène et son vieil ami porté en terre ce mardi.

PUBLICITÉ

La jeune dame écrit sur Facebook : « Notre père était également fortement attentionné et engagé, pour son pays, auquel il a tout donné sans relâche et sans attendre un quelconque retour. Ce long combat, il l’a mené et partagé avec des compagnons devenus ses amis, comme Maguette Thiam. Le destin a décidé que ce dernier, enterré ce même 9 avril à Ouakam, allait le rejoindre le jour de la commémoration du premier anniversaire de sa disparition. Pour nous, c’est encore une preuve que le destin avait ficelé les liens dont nous étions témoins entre notre père Ibrahima Sene et notre oncle Maguette Thiam ».

Parlant de son père auparavant, la patronne de DCA Africa mentionne : « le souvenir de l’homme affable qu’il fut reste vivace dans tous nos esprits. Père, ami et confident, il fut tout cela à la fois ».



Elle finit par renouveler des prières pour le repos de leur âme auxquelles s’associent