vendredi 18 novembre 2022 • 777 lectures • 3 commentaires

Politique 3 heures Taille

À moins de deux ans de la présidentielle de 2024, la tension ne faiblit pas dans l'arène politique. Alioune Tine a tenu à adresser un message au chef de l'Etat à qui il fait une proposition pour une transition négociée.

«Il est temps que le Président Macky Sall prête attention à mes conseils et rencontre tous les leaders de Yewwi, Wallu, Aar Sénégal et les indépendants de l’Assemblée nationale pour examiner les possibilités d’une transition négociée et inclusive pour une présidentielle apaisée et transparente en 2024», a indiqué le fondateur de Afrikajom Center sur twitter. Son appel sera-t-il entendu par l'intéressé ?



— Alioune Tine (@aliounetine16)