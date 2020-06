iGFM-(Dakar) 8 juin 2016 – 8 juin 2020. Il y a 4 ans décédait Stephen Keshi, l’ancien défenseur de l’équipe nationale du Nigeria. Il fut également sélectionneur de nombreux pays.

Champion d’Afrique 1994 avec les Super Eagles, Keshi reste l’un des joueurs les plus respectés de son pays. A la fin de sa carrière de footballeur, il entame celle d’entraîneur. Il sera notamment à la tête du Togo qu’il qualifie pour la Coupe du Monde 2006.

Ensuite, il dirige le Mali avant de prendre en charge les Super Eagles. Avec ces derniers, le Big Boss, comme on le surnommait, remporte la CAN 2013 en Afrique du Sud et participera au Mondial 2014.

Plusieurs anciens coéquipiers, joueurs, adversaires encore compatriotes se souviennent de lui.