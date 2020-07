Infos du jour : Après avoir heurté un poteau électrique, il s’affale…

iGFM – (Dakar) Un élève, qui étudie dans un établissement privé de Diourbel, a été testé positif à la covid-19. Elle est en actuellement en classe de Cm2 et avait repris les cours le 25 juin dernier.

Le Dr Moussa Ndiaye, médecin chef du district sanitaire de Diourbel, a déclaré que l’école ne sera pas fermée, rapporte la Rfm. Il assure que les mesures barrières sont respectées dans l’établissements et le protocole sanitaire est bien appliqué, dit-il. cours vont donc s’y poursuivre, ne seront pas suspendus. Les agents de santé sont en train de recenser les contacts de l’élève.

Pour rappel, c’est le 25 juin dernier que les cours ont repris pour les classes d’examen sur l’étendue du territoire national

La covid-19 a touché Sen’Eau. En effet, l’entreprise renseigne dans un communiqué, que cinq de ses agents ont été testés positifs au coronavirus.

Deux d’entre eux travaillaient au siège établi à Hann, deux autres à l’usine des eaux de Castors et un dernier à la Direction régionale de Rufisque.

Sen’Eau assure avoir aussitôt , après confirmation des cas, pris toutes les mesures nécessaires conformément aux directives édictées par les autorités sanitaires et aux procédures internes.

Depuis quelques jours, les prisons sénégalaises commencent à être infectées par la covid-19. Une occasion choisie par les avocats de Hissène Habré, Me Ibrahima Diawara et Me Alioune Cissé, pour dénoncer le refus du renouvellement de la permission de sortie de leur client. Ils veulent aussi un aménagement de la peine de Habré.

«Il ressort de cette situation sanitaire que le danger est toujours là, très important pour les personnes à risques. On ne peut ainsi que regretter le refus de renouvellement de la permission de sortie qui aurait apporté plus de sécurité au Président Habré par rapport à sa santé», indiquent-ils dans un communiqué parvenu à iGfm.

En quittant son domicile, Ibrahima D ne savait pas qu’il avait rendez-vous avec la mort. Ayant piqué une crise à bord de son véhicule, il a heurté un poteau électrique, est sorti du véhicule avant de s’affaler. Les secours alertés l’ont trouvé sans vie et ne présentant aucune blessure. Le corps du défunt a été déposé à l’hôpital Aristide le Dantec par les sapeurs-pompiers pour les besoins de l’autopsie, suite à une réquisition de la Police de Pikine en charge de l’enquête.

Un agent municipal de la commune de Yeumbeul Sud, âgé de 51 ans, a perdu la vie hier dans un minibus Tata. Après l’établissement du certificat de genre de mort par un médecin, la police a ouvert une enquête.

Selon les témoignages, la victime a eu un malaise aux environs de 18 heures, alors qu’il voyageait à bord de la ligne 43.

Abdou Dione a été aussitôt évacué au poste de santé de Khourounar où son décès a été constaté.

Le médecin qui l’a consulté, a conclu à une mort naturelle. La police a ouvert une enquête.

Les commerçants qui occupaient des cantines aux abords du bâtiment central du marché Sandaga de Dakar devront quitter au plus tard à 22 heures ce haut lieu de commerce qui date de 1933. L’ultimatum fixé par les autorités pour raser le marché en vue de sa réhabilitation prend fin ce soir. Autrement dit, s’ils ne prennent pas le soin de mettre leurs marchandises à l’abri, les commerçants verront les bulldozers les écraser.

Car, l’Etat entend reconstruire le même modèle et ériger un centre commercial pour loger tous les commerçants. Mais, en attendant, ils vont devoir se caser aux Champs des courses, le temps que le bâtiment soit refait.

Gorgui Sy Dieng continue son combat contre la Covid-19! En collaboration avec le Collectif pour le Développement de Diamaguene, sa Fondation a apporté son soutien aux postes de santé de Diacksao et Diamaguene. Selon Basketsenegal, les daaras de la localité n’ont pas non plus été oubliés.

