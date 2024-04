Israël-Iran, risque de guerre mondiale, décision de Diomaye : Entretien SPÉCIAL avec imam Mballo

Au Moyen Orient, l’actualité est dominée par la tension entre l’Iran et l’Israël. Beaucoup craignent un embrasement généralisé et même un conflit nucléaire. Spécialiste de la question, l’imam Chérif Mballo décortique cette situation et s’exprime aussi sur la décision du Président Diomaye Faye de créer un bureau des affaires religieuses.







Publié par Youssouf SANE editor