iGFM (Dakar) Le Préfet de Dakar a demandé au convoi de Ousmane Sonko de passer par la corniche pour se rendre au tribunal où il est convoqué pour une affaire de "viols".

Pour le préfet, le convoi du leader de Pastef ne doit pas passer par un autre itinéraire que celui qui lui a été choisi. Ce que réfute Ousmane Sonko et son chef de protocole, Djibril Ndiaye. D'ailleurs, ce dernier a fait savoir au préfet qu'il exécute les ordres que son chef de Parti lui a donné. Il s'agit de passer par l'avenue Cheikh Anta Diop et non par la Corniche Ouest où se trouveraient "des nervis de l'APR", a dit M. Ndiaye.