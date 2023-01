samedi 28 janvier 2023 • 192 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce vendredi, à Dakar, le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) a signé des conventions et octroyé des bourses à 18 athlètes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

C'est en présence du président du CNOSS Mamadou Diagna Ndiaye, du Secrétaire général du ministère des Sports Paul Dionne et des présidents des fédérations sportives et des mouvements associatifs, que la cérémonie s'est déroulée.



10 disciplines sportives représentées



"Le CNOSS, en relation étroite avec les Fédérations, a engagé depuis le 1er mars 2022, le processus de sélection d’athlètes venant de 10 disciplines sportives aptes à représenter dans la plénitude le Sénégal aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024", a déclaré le président Mamadou Diagna Ndiaye. Et de féliciter de "façon appuyée la Commission technique du CNOSS et les Directeurs techniques nationaux qui ont contribué à cet important chantier, coordonné et mené avec efficacité par Balla Dièye en sa qualité de Président de la Commission des athlètes du CNOSS."



47 athlètes au départ



"Ils étaient 47 au départ. On a fait un premier tri de 25 avant de choisir ces 18", a fait savoir Balla Dièye, membre du bureau exécutif du CNOSS. "On s’est basé sur les performances, le classement et le chrono", a-t-il précisé. Avant de rassurer. "Ces athlètes bénéficieront de bonnes conditions de préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Le CNOSS a noué des partenariats avec des structures comme l’Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) de Paris, où est présentement Mbagnick Ndiaye du judo. Ce programme va prendre en charge les athlètes et leurs coaches. Ils seront accompagnés pendant 18 mois."



Près de 500 millions dégagés



Pour accompagner les 18 athlètes, le CNOSS a sorti le gros chéquier. Un accompagnement mensuel de 600 000 francs. Les bénéficiaires pourront aussi bénéficier d’un appui lors des différents tournois de qualification pour engranger des points. C’est une enveloppe de près de 500 millions qui a été dégagée. «C’est près de 388 millions de francs qui seront déboursés pour offrir à nos athlètes de meilleures conditions», renseigne le trésorier du Comité Olympique, Babacar Makhtar Wade.



Les 18 bénéficiaires : Combé Seck (Canoé-Kayak), Oumy Diop (natation),Yacine Diaw (taekwondo), Louis François Mendy (athlétisme), Yves Bourhis (Canoé – Slaom), Mbagnick Ndiaye (Judo), Steven Kilian Aimable (natation), Ababacar Sadikh Soumaré (taekwondo), Abderahmane Diao (judo), Jean Thomas Saldou (skateboard), Mansour Lô (taekwondo), Babacar Sadikh Ngor Keïta (escrime), Anta Sambou (lutte), Ndèye Binta Diongue (escrime), Amath Faye (athlétisme), Ibrahima Diaw (tennis de table), Edmon Sanka (para-canoé), Youssoupha Diouf (handisport).