iGFM - (Dakar) Le #PACASEN s’est imposé dans le firmament des politiques publiques en général et plus particulièrement dans celle du développement local. Les élus bénéficiaires de cet ambitieux programme l’ont réaffirmé ce jeudi en marge de la journée de la Décentralisation présidée par le Chef de l’Etat.



Le #PACASEN qui a pour objectif de soutenir la mise en œuvre de l’Acte III de la Décentralisation, en participant au développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales (CT), est en phase avec la vision de Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal qui est d’organiser le pays en « territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable ».

Globalement estimé à 130 Milliards de FCFA, le #PACASEN est structuré en deux domaines de résultat. Il s’agit d’une part de renforcer la viabilité financière des collectivités territoriales et d’autre part d’améliorer la Performance des collectivités territoriales pilotes, dans la gestion des investissements publics pour la fourniture de services.

L’Agence de Développement municipal (#ADM) est l’entité d’exécution du #PACASEN.