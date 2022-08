jeudi 18 août 2022 • 255 lectures • 0 commentaires

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya dans la région minière du pays ont réussi un joli coup de filet. L'un des fournisseurs de la zone, un Malien du nom de Fadigui Cissokho, a été arrêté avec 30 sachets de cocaïne et 1,5 kilogramme de chanvre indien, après plusieurs mois de filature.

Ainsi, le cercle des trafiquants de drogue s'est rétréci avec cette arrestation du plus grand fournisseur de drogue dure dans le département de Saraya. Un joli coup de filet à l'actif des élé ments de la brigade de la gendarmerie de Saraya qui ont éventré ce ré seau de trafic de drogue entre le Mali et le Sénégal. Tout est parti d'une information faisant état d'un vaste réseau entretenu par un Malien qui faisait la navette entre son pays et le Sénégal. Après plusieurs mois de traque du commandant de la brigade de la gendarmerie de Saraya, tuyauté sur le mode opératoire du Malien et de réunions avec ses hommes, la chasse à l'homme a abouti. Fadigui Cissokho est localisé à Bougouda où il s'était posé de retour du Mali où il s'est ravitaillé. L'as saut lancé, son arrestation s'est faite sans résistance. La fouille opérée dans son antre a permis aux pandores de saisir de la cocaïne et du chanvre indiep. Menottes aux poignets et conduit dans les locaux de la brigade, il avoue et déclare être le fournisseur attitré des drogués de la zone. Après audition sur procès-verbal, le trafiquant a été déféré devant le procureur de la République, Baye Thiam, du parquet de Kédougou.

