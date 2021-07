mercredi 28 juillet 2021 • 512 lectures • 0 commentaires

Les habitants de Keur Massar ont fait une découverte des plus macabres hier matin, dans un bâtiment en construction, derrière le magasin «Auchan» de l'unité 1 des Parcelles Assainies de la localité.

Khaly Guèye, alias "Kheul, a été retrouvé mort et gisant dans son sang dans ledit bâtiment. Mais, au regard des indices concordants, l’homme a été mortellement poignardé à coups de tesson de bouteille au cours d'une altercation.



La victime a été trouvée dans un effroyable état dans le bâtiment inachevé, renseignent «Les Echos». Elle présentait des blessures notamment au niveau de la gorge et de la poitrine. Des tessons de bouteille ont été trouvés à même le sol tout autour du défunt. Sans compter des traces de lutte.



Le défunt se serait en effet disputé avec son bourreau au cours d'une virée nocturne. Atteint à la gorge et à la poitrine, il s'est écroulé brusquement au sol et a dû se vider de son sang sans assistance, avant de rendre l'âme. L'auteur du meurtre a pris la fuite.