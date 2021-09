mercredi 15 septembre 2021 • 1222 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Kilifeu, Simon et Thierno Amadou Diallo sont placés sous mandat de dépôt, ce mercredi, par le juge du deuxième cabinet, renseigne Libération Online.

Selon des sources autorisées de nos confrères, Landing Mbessane Seck dit «Kilifeu » vient d'être placé sous mandat de dépôt dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques et de visas. Ce, après Thierno Amadou Diallo qui est à l’origine de l’affaire.

Simon Kouka qui est mis en cause dans une affaire de "2 millions de Fcfa" reçus en échange de la remise de son passeport français à Thierno qui l'aurait même utilisé, est aussi placé sous mandat de dépôt, informe également Libération online. Et de préciser que les avocats vont s'adresser à la presse devant le Palais de Justice.