mercredi 23 décembre 2020 • 332 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les populations de la commune de Bamba Thialéne n’en reviennent toujours pas de ce qui s’est passé entre le tailleur Mame Gor Diop, marié à deux épouses et le cultivateur Aladji Moussa Gueye, un divorcé de 40 ans.

Ces derniers qui s’entendaient comme deux larrons en foire depuis leur tendre enfance, se sont mortellement bagarrés. Selon les témoins, ce crime aux relents passionnels a été perpétré dans la nuit du lundi 21 décembre aux environs de 22 heures. Le tailleur Mame Gor Diop aurait mis en garde son ami Aladji Moussa Guèye, après l’avoir informé de ce que sa femme lui a clairement signifié qu’il lui faisait les yeux doux et ne cessait de la suivre tout le temps. Le cultivateur entre dans une colère noire. Les deux hommes auront un échange houleux avant d’en venir aux mains. Au cours de l’empoignade, le cultivateur administre trois coups de bâton au tailleur. Les amis et autres témoins interviennent et les deux protagonistes rentrent chez eux. Croyant l’incident clos, le tailleur qui est entre-temps allé se plaindre auprès du maire de la commune, a voulu se faire justice et a tendu un piège à son ami. Aladji Moussa Guèye a mordu à l’hameçon et sera tué à coups de ciseaux, plantés en plein cœur. Après son crime, le tailleur est parti en informer le maire. Les gendarmes de la brigade de Koumpentoum préposés aux constatations d’usage arrêtent le présumé meurtrier et le placent en position de garde à vue.