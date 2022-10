samedi 8 octobre 2022 • 141 lectures • 0 commentaires

Du sang encore sur la route. Deux accidents ont emporté plusieurs vies ce samedi, jour de la célébration du Gamou.

Un accident à hauteur Yoman, dans le département de Koungheul, a fait 4 morts et 3 blessés. Ces derniers ont été évacués à l’hôpital de Koungheul.



Il s’agit d’un véhicule de transport communément appelé «Sept places», en provenance de Kaffrine, qui est entré en collision avec un bus. Un camion mal stationné serait à l'origine de l'accident.



Toujours à Kaffrine, un autre accident, qui s’est produit durant la soirée de ce samedi, a ôté la vie à une personne. Il s’est produit entre Dimiskha et Missira Wadeene, et implique une charrette dont les occupants se rendaient au Gamou de Dimskha.