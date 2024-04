jeudi 4 avril 2024 • 15 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Agence nationale de l’aviation et de la météorologie (ANACIM) a remporté le Prix optimum du service public africain 2024 dans la catégorie “meilleure agence nationale de la météorologie en Afrique”, à la 3ème édition des ​African public service optimum awards (APSOA), indique un communiqué transmis à l’APS.

La direction générale de l’ANACIM se félicite de cette distinction qui, dit-elle, “récompense les efforts consentis pour la fourniture de prévisions météorologiques et de services climatiques de qualité comme des outils d’aide à la prise de décision en faveur des secteurs comme l’agriculture, la pêche, l’élevage ou encore le tourisme”.

L’ANACIM souligne que “ce prix est une reconnaissance de la pertinence des orientations de la météo nationale sur l’élaboration des prévisions de pluies et de leurs impacts sur les inondations au Sénégal et le lancement du bulletin sur l’occurrence des vagues de chaleur au Sénégal et leurs impacts sur la santé humaine”.

Les prix APSOA visent à identifier et à reconnaître les performances exemplaires de hauts fonctionnaires, des institutions publiques et privées à travers l’Afrique.

C’est une initiative du Business executive media group basé au Ghana, qui édite le magazine The business executive, publié mensuellement et diffusé à travers l’Afrique grâce à une collaboration avec la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de l’Afrique de l’Ouest (FEWACCI).

La remise des prix est prévue à Accra, au Ghana, en juin 2024 en marge d’une conférence sur le leadership dans le service public africain.