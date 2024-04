samedi 6 avril 2024 • 138 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Nommé ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, ce vendredi, Daouda Ngom a été nommé ministre de l'Environnement et de la Transition écologique dans le nouveau gouvernement formé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Professeur titulaire d'Écologie appliquée et responsable du Laboratoire d'Écologie et d'Écohydrologie du département de Biologie végétale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), il est également expert consultant en Environnement et membre du Groupe de travail Technique de l'UNESCO sur le zonage des réserves de biosphère.



Avec sa vaste expertise dans le domaine de l'écologie et de l'environnement, le Pr Ngom devrait apporter une grande expérience académique et professionnelle à son nouveau rôle de ministre. Sa nomination souligne l'importance accordée par le gouvernement à la protection de l'environnement et à la transition écologique dans le développement du pays.