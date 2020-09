mercredi 2 septembre 2020, par Youssouf SANE

Politique 1 semaine 702 lectures • Taille

iGFM - La communication faite, hier mardi, par l’Ofnac, informaant que 34 des 35 membres du gouvernement ont effectué leur déclaration de patrimoine suite à l’injonction présidentielle, est inutile. C’est l’avis d’Elimane Kane, président de Legs Africa. Et il explique pourquoi dans ce bref entretien avec iGfm.

Comment jugez-vous cette "sortie" de l’Ofnac ?

C’est une communication inutile. Pourquoi l’Ofnac a jugé nécessaire de communiquer sur uniquement les membres du gouvernement. C’est comme si l’Ofnac voulait arrimer sa mission à une injonction en conseil des ministres. C’est l’affaire du président qui a dit, en conseil des ministres, aux ministres d’aller faire leur déclaration de patrimoine. Si son ultimatum est épuisé, et qu’il constate qu’il y a des ministres qui ne l’ont toujours pas fait, c’est à lui de prendre ses responsabilités.

Où doit donc se situer le travail de l’Ofnac ?

La fonction de l’Ofnac est précisée dans la loi portant création de l’Ofnac et dans la loi sur la déclaration de patrimoine. L’Ofnac s’occupe des centaines d’administrateurs de crédit qui gèrent des fonds qui vont au-delà d’un milliard de francs Cfa. Mais cela va au-delà des ministres. Donc si l’Ofnac juge de l’Utilité de publier un communiqué, peut-être pour faire plaisir au président, il devrait en profiter pour nous faire le point sur l’ensemble des assujettis. Qu’il nous dise où est ce que nous en sommes. Cela peut avoir un intérêt pour le citoyen sénégalais.

"Si l’Ofnac juge de l’Utilité de publier un communiqué, peut-être pour faire plaisir au président, il devrait en profiter pour nous faire le point sur l’ensemble des assujettis"

Donc ce communiqué, tel qu’il a été publié, n’a pas d’intérêt ?

Franchement. Cela peut même susciter une clameur, réveiller des émotions. Les gens vont s’interroger et se demander qui est ce ministre etc. Mais cela nous avance à quoi de savoir qu’il y a un ministre récalcitrant ? Ce ministre récalcitrant il est nommé par le président de la République qui peut le dégommer quand il le veut. Donc, ça ce n’est pas une information qui puisse être utile au débat public. Je suis désolé.

Quid des ministres qui sont sortis du gouvernement. Certains disent que l’Ofnac ne dit rien sur eux dans ce communiqué…

L’Ofnac doit éclairer sur la base des termes de la loi. La loi dit qu’à la nomination déjà, avant les trois mois la personnalité doit faire une déclaration de patrimoine. Et quand elle aura quitté aussi elle devrait faire la même chose dans les trois mois qui suivent. A l’exception de ceux qui ne durent pas 6 mois en fonction et de ceux qui ont quitté par cause de décès. Donc l’Ofnac doit nous éclairer sur la base de la loi tout simplement.

C’est là qu’on attendait une information beaucoup plus exhaustive. Mais cette information nous savons aussi qu’elle est disponible dans les rapports dans lesquels il fait l’état des lieux sur la déclaration de patrimoine. Donc il n’est pas obligé, sur la base de cet ultimatum donné au conseil des ministres, de nous faire un communiqué.

Youssouf SANE