La dimension exceptionnelle de Mame Maodo racontée par Oustaz Pape Hann

iGFM-(Dakar) Par sa naissance, à la trajectoire de ses parents, en passant par son œuvre dans la Tarikha Tidiane et son intronisation au titre de Khalife, ainsi que les actes qu’il a posés pour répandre l’islam partout au Sénégal et au-delà, El Hadji Malick Sy Maodo est décrit comme un érudit de dimension exceptionnelle. iGFM a tenté de revisiter avec Oustaz Pape Hann, la vie et l’œuvre du Saint-Homme qui a initié la célébration de l’anniversaire de la naissance du Prophète dans notre pays.



