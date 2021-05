LDC : la finale se jouera à Porto

jeudi 13 mai 2021 • 158 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Pour la deuxième année consécutive, le Portugal sera la terre d’accueil de la finale de la Ligue des Champions. L’an passé, Lisbonne avait accueilli le Final 8 et, cette fois, c’est Porto et son Estadio do Dragão qui seront le théâtre de l’affiche entre Chelsea et Manchester City.

L’UEFA a officialisé la nouvelle via un communiqué. Pour rappel, l’organisation de l’événement échappe pour la deuxième année consécutive à Istanbul en raison des conditions sanitaires (la Turquie a été placée dans la liste des pays à risques par l'Angleterre). Les deux clubs anglais se verront accorder 6 000 places chacun.

Footmercato

Cet article a été ouvert 158 fois.

Publié par Mamadou Salif editor