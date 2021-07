mardi 6 juillet 2021 • 349 lectures • 0 commentaires

Deux morts et plusieurs biens emportés. C’est le bilan d’un braquage survenu à djindji. Une localité située dans la région de Kédougou.

«On a vécu un attentat sur Djindji. Deux personnes ont été tuées. Les assaillants ont brutalisé les gens et pris les téléphones portables. Ils ont tiré sur deux personnes et les ont tuées», a indiqué le chef de village de Djindji à la Rfm. Il réclame davantage de sécurité dans sa cité : « On a besoin de sécurité. Nous en avons beaucoup besoin ici à Djindji.» La brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou y a envoyé ses éléments.