lundi 15 mars 2021

iGFM - (Dakar) Le capitaine Oumar Touré a finalement officiellement remis sa démission à ses supérieurs.

La démission est datée du lundi 8 mars 2021,r enseigne le journal Les Echos dans sa parution du jour. C’est à présent aux autorités militaires, notamment de la gendarmerie nationale, d’apprécier cette démission.



Pour rappel, le capitaine Touré avait mené l’enquête sur l’affaire "Sweet Beauty" et dressé le Procès-verbal. Mais, il avait annoncé sa démission. Il a été mis aux arrêts depuis vendredi dernier, après plusieurs jours d’absence de son lieu de travail.



Dans un communiqué de presse le jeudi 11 mars dernier, la gendarmerie disait constater, "au même titre que l'opinion nationale, les agissements et les sorties médiatiques du capitaine Oumar Touré en service à la section de recherches de Dakar."



Elle déclarait, jeudi 11 mars dernier, qu"aucune offre de démission n'a été déposée par le capitaine Touré" et que l'officier manque depuis quelques jours à l'appel du service auquel il est lié.



"Cet officier, connu jusque-là pour sa bonne manière de servir, est en train de violer ses obligations militaires. S'agissant de sa responsabilité dans l'enquête dont il n’était pas le directeur, il y a lieu de préciser aussi que le capitaine Oumar Touré n’est pas le commandant de la section de recherches. La Gendarmerie nationale attachée aux lois et aux règlements de la République prendra les mesures face à cette situation", disait la gendarmerie dans son communiqué de presse.





