Le Cnra aussi a déposé son rapport…

iGFM – (Dakar) Après l’Inspection général d’Etat (Ige), c’est au tour du Conseil national de Régulation de l’audiovisuel (Cnra) de déposer son rapport sur la table du Président de la République. Un document qui couvre les années 2018 – 2019, dont la confection et le contenu ont été marqués par la pandémie actuelle.

«Le temps de sa rédaction et de son édition pour sa remise à l’autorité, le Sénégal entre à son tour dans la difficile période que la Covid-19 a imposée à la planète entière. Le Conseil entrait immédiatement dans la lutte contre la pandémie, mettant en garde dès le début, contre la stigmatisation des zones et personnes directement touchées », indique Babacar Diagne et ses services dans un communiqué lu par iGfm.

Le Régulateur audiovisuel déclare que dès les première heures de l’épidémie au Sénégal, il s’est employé à inviter les médias à s’abstenir de diffuser des contenus allant dans le sens de la négation de la maladie. «Les alertes conjuguées de la Régulation et de l’autorégulation (Cored) ont permis de freiner les porteurs des messages en décalage avec les efforts engagés par les pouvoirs publics et les sacrifices consentis par les populations », indiquent-t-ils.