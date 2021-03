mercredi 31 mars 2021 • 401 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 31 mars 2021 au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a rappelé que le Sénégal va célébrer dans la sobriété, le 04 avril 2021, le 61ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.

Cette année, la fête nationale sera marquée par une cérémonie de levée de couleurs, au Palais de la République, avec la participation des membres du Gouvernement et des Présidents d’institutions constitutionnelles.

Le Président de la République a, par ailleurs, adressé, au nom de la Nation, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la communauté chrétienne, dans le contexte des célébrations de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques.

Abordant la question liée à la nécessité du renforcement des actions préventives de sécurité en mer et l’impératif d’asseoir l’aquaculture, comme sous-secteur prioritaire dans la promotion de l’emploi des jeunes, le Chef de l’Etat s’incline devant la mémoire des pêcheurs disparus en mer et rappelle au Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, l’urgence de renforcer les actions de sensibilisation.

A cet égard, le Président de la République indique l’urgence (i) de consolider le programme de dotation des pêcheurs en gilets de sauvetage subventionnés, (ii) d’accélérer le renouvellement du parc de pirogues motorisés (subvention des moteurs hors bords) avec l’extension de l’acquisition des embarcations en fibres de verre et (iii) de vulgariser le programme de géolocalisation des pirogues.

Le Chef de l’Etat invite en outre, le Ministre des Pêches et de l’Economie maritime à poursuivre le développement intensif du sous-secteur de l’aquaculture, un des moteurs de croissance retenu dans la mise en œuvre du PSE.

Le Président de la République demande, également, au Ministre des Pêches et de l’Economie maritime d’engager des concertations avec toutes les parties prenantes, afin de mettre en œuvre, à partir de juin 2021, une stratégie nationale inclusive de relance durable de la pêche artisanale.

Le Chef de l’Etat, dans cette perspective, informe le Conseil qu’il présidera, en fin mai 2021, un Conseil Présidentiel sur le secteur des pêches.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des réformes relatives à la régulation optimale des entreprises de presse, conformément aux dispositifs du Code de la Presse.

Le Président de la République demande également, au Ministre de la Culture et de la Communication, de lui faire parvenir des propositions consensuelles, concernant la modernisation de la gouvernance des entreprises publiques de presse.

Le Chef de l’Etat invite, à cet égard, le Gouvernement à finaliser la révision de la loi sur la publicité en concertation avec les professionnels du secteur.

Le Président de la République indique également que dans le cadre de la réorientation des politiques et programmes publics vers l’emploi des jeunes, le secteur du numérique devra occuper une place privilégiée, et rappelle, à ce propos, la nécessité d’assurer l’intensification de la création d’emplois dans les centres d’appels qui doivent être mieux soutenus et encadrés par l’Etat dans le cadre de l’extension de la Convention Etat- Employeurs.

Sur le suivi de la coopération et des partenariats, le Chef de l’Etat magnifie la signature, le 25 mars 2021, des contrats de travaux et de supervision du Pont de Rosso sur le fleuve Sénégal et exprime sa gratitude au Président Mohamed Ould El Ghazaouani et au Gouvernement de la Mauritanie.

Le Président de la République remercie, dans cet élan, les Partenaires techniques et financiers (Banque Africaine de Développement, Banque Européenne d’Investissement et l’Union Européenne) pour leurs concours à l’exécution de cet important projet intégrateur.

Sur la mise œuvre de la phase II du PUDC, le Chef de l’Etat demande, au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, de diligenter les procédures de financement auprès des partenaires concernés afin de permettre le démarrage des travaux programmés.

Le Président de la République, a clos sa communication par son agenda diplomatique.





AU TITRE DES COMMUNICATIONS



- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles ;



- Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l’exécution budgétaire 2021 ;



- Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale;



- Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a fait une communication sur la situation de la concession relative à la modernisation des titres de transports;



- Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les préparatifs du Sommet de Paris sur le financement de la croissance des pays africains et le Programme d’Urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes;



- Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la situation de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ;



- Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l’arachide 2021 et sur la préparation de la campagne agricole 2021-2022;



- Le Ministre auprès du Président de la République, en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur l’exécution des projets et réformes phares du PSE.



Le Conseil a examiné et adopté :

- Le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de Gestion du mécanisme de financement pour soutenir la relance de l’économie.



Le Président de la République a pris les décisions suivantes:

Monsieur Mamadou Mbenda FALL, Inspecteur de l'Enseignement élémentaire, matricule de solde n° 515 832/B, est nommé Directeur des Examens, Concours professionnels et Certifications, au Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’insertion, en remplacement de Monsieur Mamadou NIANG, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Papa Abou CAMARA, Administrateur de sociétés, est nommé Président du Conseil d'Orientation du Programme de Formation Ecole-Entreprise, au Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’insertion, poste vacant ;