mercredi 23 juin 2021

Politique 2 heures Taille

IGFM - Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 23 juin 2021, au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a réitéré ses sincères remerciements aux populations, aux élus et acteurs territoriaux, aux notabilités religieuses et coutumières, aux femmes et aux jeunes, qui lui ont réservé un accueil exceptionnel et chaleureux dans toutes les localités traversées lors de sa tournée économique dans les régions de Saint- Louis et Matam.

Le Chef de l’Etat remercie, en particulier, les populations de Linguère et de Dahra Djolof, pour leur mobilisation spontanée, sans précédent, lors de son passage dans ces communes.

Le Président de la République félicite le Gouvernement pour les réalisations inaugurées, les projets lancés, les actions de financement renforcées, ainsi que les initiatives sectorielles de développement amorcées, notamment, dans le cadre du Programme d’investissements prioritaires de la région de Matam, sur la période 2021-2024, qui suscite beaucoup d’espoir pour les populations.

Le Chef de l’Etat demande, dès lors, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, d’assurer, en relation avec le Ministre en charge du suivi du PSE et le Ministre de l’Aménagement et du Développement des territoires, la revue régulière et le suivi trimestriel, à Matam, de l’état d’exécution du programme en liaison avec le Gouverneur de région et les acteurs territoriaux.

Le Président de la République invite, enfin, les membres du Gouvernement, à préparer les prochaines tournées économiques, particulièrement dans les régions de Louga, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor où il sera procédé au lancement de l’Agropole Sud, des travaux de la route Senoba-Ziguinchor et à l’inauguration du barrage d’affiniam nouvelle génération.

Le Chef de l’Etat demande, dans cet élan, aux Ministres en charge des Finances, du Plan et de l’Aménagement des Territoires, de lui faire parvenir l’état exhaustif des investissements publics exécutés ou en perspective, dans les régions à visiter, en cohérence avec les contenus dynamiques du Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT).

Face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, ces dernières semaines, au relâchement constaté sur le respect des mesures barrières et du port de masque, le Président de la République demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’intensifier la sensibilisation des populations, de même que le déploiement de la campagne vaccinale, en assurant la mise à disposition systématique des vaccins aux cibles concernées.

Abordant la question liée au programme national de construction et de réhabilitation des stades, le Chef de l’Etat invite le Ministre des Sports et le Ministre des Finances et du Budget, à prendre toutes les mesures adéquates, afin d’accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l’ensemble des stades nationaux et régionaux.

Le Président de la République engage, en outre, le Gouvernement, à assurer l’exécution diligente des projets d’infrastructures (routières, hydrauliques, d’assainissement et d’aménagement paysager), d’accompagnement du Stade du Sénégal, qui sera réceptionné en février 2022.

Le Chef de l’Etat invite le Ministre des Sports, à lui faire parvenir, le 15 juillet 2021 au plus tard, un rapport global sur la situation des infrastructures sportives.



Le Président de la République informe, enfin, le Conseil, qu’il présidera très prochainement une réunion présidentielle sur le Programme national de construction et de réhabilitation d’infrastructures sportives.

Sur le Climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de renforcer la prévention des accidents sur les axes routiers et autoroutiers et d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière.

Le Chef de l’Etat rappelle au Gouvernement l’urgence, d’une part, de finaliser le cadre de régulation des autoroutes en exploitation et, d’autre part, d’asseoir l’ancrage d’une doctrine de sécurité ferroviaire rigoureuse avec l’exploitation du TER et la relance de la ligne de chemins de fer Dakar-Tambacounda.

Sur le suivi de la coopération et des partenariats, le Chef de l’Etat demande :

- au Ministre en charge de l’Enseignement supérieur de conclure avec la partie française et les autorités du Campus franco-sénégalais, les consultations nécessaires en vue de la tenue des réunions du Conseil d’Administration et du Conseil scientifique dudit Campus;

- aux Ministres en charge de l’Economie maritime et de la Coopération, d’exécuter les diligences en liaison avec la direction de DPWorld, pour assurer un démarrage dans les délais du projet du Port de Ndayane.

Le Président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

– Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles;

– Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la situation d’exécution budgétaire et sur les projets de loi de règlement 2018 et 2019 ;

– Le Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public a fait une communication sur le processus de recrutement dans la Fonction publique;

– Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la situation Covid-19 ;

– Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la préparation de la campagne agricole 2021-2022;

– Le Ministre auprès du Président de la République, en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur le projet phare "Programme d’accélération de l’offre en habitat social".

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

– Le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de Sécurité sociale entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne, signée à Dakar, le 22 novembre 2020;

– Le projet de loi de règlement pour l’année 2018;

– Le projet de loi de règlement pour l’année 2019 ;

- Le Projet de décret fixant les modalités de nomination du recteur dans les Universités publiques.