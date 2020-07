Le conseil municipal de Ndiaganiaw demande à Babacar Ngom de rendre les terres

iGFM – (Dakar) Au terme de leur réunion extraordinaire qui s’est tenu ce jeudi, le conseil municipal de Ndiaganiaw a lancé un message au Pdg du Groupe Sédima. «On invite, par humanisme, Babacar Ngom à céder les terres des populations de Ndengler», a indiqué Gana Gningiue, le maire de la commune de Ndiaganiaw qui abrite Ndengler.

Ledit conseil municipal a aussi exigé la matérialisation de la limite territoriale entre la commune de Sindia et celle de Ndiaganiaw, et par extension la limite entre Ndiaganiaw et les autres localités frontalières.

Pour rappel Babacar Ngom, qui a fait face à la presse ce jeudi, avait déclaré que s’il voulait restituer les terres, il les aurait rendues à Djilakh.