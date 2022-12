vendredi 9 décembre 2022 • 217 lectures • 0 commentaires

Ce n'est finalement pas le corps de Didier Badji. En effet, dans la journée de ce vendredi, les gendarmes avaient convoqué la famille de M. Badji pour venir aider à l'identification d'une dépouille qui a été repêchée au large de Saint Louis.

"Le corps repêché au large de Saint-Louis et confié à la morgue de Fann n'est pas celui de Didier Badji", a déclaré l'avocat de la famille, Me Khoureychi Bâ. "Ses proches sont formels. Le contraire eût étonné. Le test Adn devenu sans objet, un Pv a été dressé sur place par les enquêteurs", informe la robe noire.



En effet, dans la matinée, la Section des Recherches de Colobane avait convoqué la famille de Didier Badji, pour «identifier à partir des images de l'ordinateur du Commandant Badara Fall, le corps repêché le 5, au large de Saint-Louis, par un chalutier battant pavillon sénégalais», renseignait Me Khoureychi Bâ.





