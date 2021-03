lundi 8 mars 2021 • 421 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

Le président Macky Sall va s’exprimer face aux sénégalais ce lundi à 20 heures. Que doit-il dire pour rassurer les uns et calmer les autres ? C’est la question à laquelle le Spécialiste en communication, Bacary Domingo Mané, essaie de répondre.

«Actuellement ce qu’on attend, c’est un climat de sérénité. Donc ce qu’on attend du président, c’est un discours d’apaisement.

Le président, certainement, dira qu’il a compris et décrypté le message des manifestants et que l’Etat fera tout pour répondre à leurs sollicitations et que l’Etat fera tout pour défendre les biens et les personnes. Parce qu’il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs biens dans cette affaire-là.

Mais aussi présenter ses condoléances aux familles éplorées. Parce qu’en réalité c’est le Sénégal qui prime avant tout.

Je pense que c’est cela la trame de son discours.»