iGFM - (Dakar) L’enquête préliminaire sur la mort du bébé de 10 mois à la crèche la Cigogne Bleue, a été bouclée par la police de Dieuppeul. Celle-ci a transmis le dossier au procureur de la République.

Les choses sont à présent entre les mains du ministère public qui devra indiquer la voie à suivre. Les enquêteurs ont auditionné 10 personnes dont le père et la mère de l’enfant, mais aussi la Directrice de la crèche, selon la Rfm. La famille de l’enfant a déposé une plainte et commis un avocat en la personne de Me Borso Pouye.

Pour rappel, Magor Dia, le père de l’enfant avait émis des doutes sur les résultats de l’autopsie, mais aussi, sur la manière dont l’affaire est traitée. Il disait n’avoir pas reçu les résultats de l’autopsie.

«Je fais confiance à la police sénégalaise, elle fait le travail. Mais je me pose des questions : Pourquoi la police n’est pas allée à la crèche, pourquoi elle n'est pas allée voir les conditions dans lesquelles y sont les enfants et dans quelles conditions notre bébé est décédé», disait-il hier.