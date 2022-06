samedi 18 juin 2022 • 1578 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Cheikh Mahi Niass, le Khalife des Médina Baye, est monté au créneau après les manifestations de vendredi qui ont fait plusieurs morts. Il a lancé un message à Macky et à Sonko.

«Nous demandons à Macky et à Sonko d'avoir de la compassion pour les populations et les jeunes qui sont l'avenir de ce pays. Dites-vous bien que rassembler les jeunes dans la rue pour les faire manifester, ce n'est pas cela qui construira leur avenir. Donc nous demandons à Macky et à Sonko qu'il pensent autrement pour leur pays, d’une façon bien meilleure que celle-ci.



Monsieur le président de la République vous êtes le plus grand responsable du pays, c'est vous que tout le monde écoute. Je vous demande de prêter attention à votre ton peuple, à la nouvelle génération. Susciter des troubles qui secouent le pays n'est pas pour cela que vous avez-été porté à la tête du pays, mais plutôt pour protéger ce pays. Je dis à Sonko que ce n'est pas parce qu'on est très suivi par les jeunes qu'on doit en faire une exploitation qui peut les nuire.»