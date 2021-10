mardi 26 octobre 2021 • 158 lectures • 0 commentaires

iGFM- La République tchèque est le pays le plus touché par ce rebond épidémique du Covid-19, suivie de la Hongrie et de la Pologne.

18% de cas supplémentaires en une semaine, et même 60% de plus depuis août-septembre : l'Europe subit depuis début octobre un rebond épidémique tant en nombre de cas que de décès, selon un comptage établi par l'AFP à partir de bilans officiels et arrêté au 25 octobre.



Les pays les plus touchés par ce rebond épidémique sont la République tchèque, avec une moyenne d'environ 3 100 cas par jour durant les sept derniers jours, soit 124% de plus que la semaine précédente, la Hongrie avec 2 000 nouveaux cas par jour, et la Pologne.



+ 16% de décès



Le nombre de décès est lui aussi en hausse : 3 120 décès quotidiens ont été enregistrés en moyenne sur la semaine écoulée, en augmentation de 16% par rapport à la semaine précédente. La Bulgarie a enregistré un triste record de cas ces dernières 24 heures avec plus de 5 800 nouvelles contaminations et 243 morts.



Un rapport du Global Preparedness Monitoring Board, organisme indépendant créé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale, le monde n'a pas tiré les leçons de la pandémie de Covid-19. « Si la première année de la pandémie de Covid-19 a été définie par un échec collectif à prendre au sérieux la préparation et à agir rapidement sur la base de la science, la deuxième a été marquée par de profondes inégalités et un échec des dirigeants à comprendre notre interdépendance et à agir en conséquence », constate cet observateur de la santé mondiale.



RFI (avec AFP)