lundi 28 mars 2022

iGFM (Dakar)- À Keur Massar-Nord, un vaste réseau de confection de faux documents, entretenu par le policier à la retraite G.Nd. Au total, 342 copies d'Extraits de naissance, 62 copies d'Actes de naissance, 153 copies de Certificats de nationalité sénégalaise, 46 copies de passeports, des copies d'Actes de mariage, et 672 copies de Cartes nationales d'identité saisis par les gendarmes.

Tout est parti d'un simple contrôle de routine. Le nouvel officier de l'Etat-civil dans la nouvelle commune de Keur Massar-Nord, Alassane Cissé, reçoit dans son courrier quotidien un acte de naissance devant servir à établir un Extrait de naissance pour une fille du nom d'A. Lô, candidate à un examen. En regardant de près l'acte de naissance (Bulletin de naissance) qui lui est présenté, l'officier s'attarde sur le cachet et la signature figurant au bas du document.



Il se rend alors compte que sa signature a été imitée et que le cachet apposé sur le document est un faux. Très vite, l'officier d'Etat-civil cherche à en savoir plus et découvre que le faux document a été établi par un policier à la retraite du nom de G.Nd.



Le commerçant M. Lô, qui s'était fait confectionner le Bulletin de naissance pour le compte de sa soeur A. Lô, candidate à un examen, tombe le premier dans les filets de la Gendarmerie. Cuisiné, il passera aux aveux et balancera le policier à la retraite.



Cueilli à son tour, le retraité de la police reconnaît les faits. Son domicile situé à Yoff est perquisitionné. Les gendarmes y ont découvert près de mille copies d'actes d'Etat-civil.



Face aux enquêteurs, le faussaire retraité de la police a reconnu les faits avant de balancer son complice qui est activement recherché.