iGFM - (Dakar) Le parti socialiste compte déposer sa caution, en direction des élections locales. L’information est bien confirmée par son porte-parole, Abdoulaye Wilane, qui explique pourquoi une telle décision a été prise.

"Notre perspective c'est Benno Bok Yakaar. Autant que faire se peut. Dans la justice, l’équité et la valorisation mutuelle. Maintenant, à l’impossible nul n’étant tenu, en toute loyauté après en avoir discuté au sein de Benno et avec l’ensemble de ses leaders, chaque formation doit et peut prendre ses responsabilités (...)



Les camarades ont dit qu’il y a des endroits où des velleités de négation de leur leadership propre au parti socialiste peuvent être remarquées. Et sous ce rapport là, nous avons dit, autant le président a intérêt à consolider la coalition en confortant les maires issus de la coalition, qui sont crédibles et crédités d’apporter une plus value en terme électoral, qu’ils soient maintenus quel que soit leur bord politique.



C’est ce que les camarades ont dit. Nous avons dit, malgré cela, de 2014 à maintenant, tous les maires socialistes qui avaient gagné seuls, sont restés constants et fidèles dans Benno. Mais avant d’aller vers une perspective pareille, nous en aurons parlé avec le leader de Benno Bok Yakaar. Parce qu'au Ps, "dougnou diokhé bop rothie lamign" (Nous sommes loyaux : Ndlr)."