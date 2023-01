lundi 2 janvier 2023 • 1378 lectures • 1 commentaires

Politique 2 jours Taille

iGFM - (Dakar) Si leur recours se solde par un échec, les députés Massata Samb et Mamadou Niang risquent très sérieusement de perdre leur siège à l'Assemblée nationale. Ce, après leur condamnation ce lundi, par le Tribunal des Flagrants délits de Dakar.

Ce lundi 2 décembre, 2023, les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Une condamnation, qui risque de jeter le flou sur leur avenir au sein de l'hémicycle.



Car, selon la constitution, en son article 61, alinéa 7, «Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice».



Et au vu de la configuration actuelle de l'Assemblée, leurs adversaires, qui sont majoritaire à l'hémicycle, ne risquent pas de leur faire de cadeau.



L’avocat des parlementaires, qui en est certainement conscient, a automatiquement annoncé un recours. «Nous allons immédiatement interjeter appel contre la décision», a annoncé Me Abdi Naar Ndiaye.



Ainsi donc, l'avenir des deux députés dépendra, certainement, du résultat qui sortira des recours futurs.