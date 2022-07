samedi 30 juillet 2022 • 104 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Tout est fin prêt pour le scrutin de demain. C’est ce qu’a déclaré Birame Sène, le Directeur de la communication de la Direction des élections sur Rfm.

"Si le vote était prévu pour dimanche passé, tous les sénégalais allaient voter sans aucun risque. Actuellement il n’y a plus rien à faire. Juste attendre le dimanche à 8heures, ouvrir les bureaux et commencer à voter. Parce que tout est au niveau des bureaux de vote."



Les chiffres



"Au niveau de l’étranger également, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, tout le matériel est en place. Donc il faut juste attendre le 31 juillet à 8 heures et commencer le vote.A l’étranger, le nombre total d’électeurs est à 308 707. Le nombre de lieux de vote est à 372 et nombre de bureaux de vote 758 à l’étranger."



Les électeurs



"Il y a 70 036 466 électeurs et 7013 lieux de vote au niveau national et à l’étranger. Le nombre de bureaux de vote est à 15 954. "