La fortune globale des 10 africains les plus riches au terme des six premiers mois de l’année est estimée à environ 79,81 milliards, selon des données exploitées par la plateforme billionaires.africa. Aliko Dangote, Johan Rupert et Nicky Oppenheimer sont en tête de liste.

Avec une fortune estimée à 20,4 milliards $ à fin juin 2022, le Nigérian Aliko Dangote (photo) conserve sa place d’homme le plus riche d’Afrique. Selon des données exploitées par la plateforme billionaires.africa, la richesse de l’homme d’affaires est passée de 19,1 milliards $ en janvier dernier à 20,4 milliards $ au 30 juin. Cette hausse peut s’expliquer, selon la plateforme, par les performances de sa société phare cotée en bourse Dangote Cement Plc.



Le Sud-Africain Johan Rupert arrive en 2e position. Sa fortune a baissé de 2,76 milliards $ pour se situer à 9,14 milliards $ à la fin du premier semestre 2022 (contre 11,9 milliards $ en janvier 2022). Cela se justifie par « la baisse de la valeur marchande de sa participation dans Richemont, un groupe spécialisé dans l’industrie du luxe, alors que des investisseurs continuent de céder leurs parts dans des biens de luxe », indique billionaires.africa. Notons que l’homme d’affaires détient des parts dans le véhicule d’investissement basé au Luxembourg, Reinet Investments, ainsi que dans Remgro, une société d’investissement sud-africaine cotée en bourse.



La troisième personnalité la plus riche d’Afrique à la fin du premier semestre 2022 est le Sud-Africain Nicky Oppenheimer. Sa fortune est passée de 7,95 milliards $ en janvier dernier à 8,5 milliards $ en juin. Cette hausse de la valeur nette de la richesse de l’ancien dirigeant de la société d’extraction de diamants, DeBeers, s’explique par « son portefeuille d'investissement bien diversifié dans des sociétés de capital-investissement, qu'il gère via Stockdale Street, basé à Londres, et Tana Africa Capital, basé à Johannesburg ».



L’homme d’affaires Nathan Kirsh, considéré comme la première fortune d'Eswatini, occupe la 4e place, avec une fortune estimée à 7,6 milliards $. Celui-ci possède le conglomérat Kirsh Group qui détient une participation de 75% dans Jetro Holdings, une société de produits de consommation américaine. En outre, M. Kirsh contrôle une participation majoritaire de 54 % dans Abacus Property Group, une fiducie de placement immobilier basée à Sydney, et a accumulé des actifs immobiliers dans plusieurs régions du monde.



Avec une fortune estimée à 7 milliards $, l’industriel nigérian, Abdul Samad Rabiu arrive en cinquième position. Grâce à la cotation de son entreprise alimentaire à la Bourse de Lagos en janvier dernier, sa fortune a progressivement augmenté, passant de 5,4 milliards $ en début d’année à 7 milliards $, au terme des six premiers mois de l’année. Précisons que M. Rabiu possède des parts dans BUA Cement.

Première fortune d’Egypte, Nassef Sawiris est la sixième personnalité la plus riche du continent africain. La valeur de sa fortune a augmenté de 350 millions $ au premier semestre 2022, passant de 6,5 milliards $ en janvier à 6,85 milliards $ à fin juin.



Un autre nigérian, Mike Adenuga, fondateur de la multinationale nigériane de télécommunications Globacom Limited, arrive à la 7e place avec une fortune de 6,1 milliards $. Il est suivi de l’Ethiopien, Mohamed Al Amoudi, propriétaire d’actifs industriels en Suède, en Arabie saoudite et en Ethiopie ainsi que des actifs dans des sociétés pétrolières à l’étranger. Sa fortune est estimée à 5,72 milliards $.



L’Algérien Issad Rebrab, et l’Egyptien Naguib Sawiris, frère aîné de Nassef Sawiris, occupent respectivement la 9e et la10e place de ce classement avec des fortunes estimées à 5,1 milliards $ et 3,4 milliards $.

(Agence Ecofin) -