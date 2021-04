mardi 20 avril 2021 • 16 lectures • 3 commentaires

Le Collectif des Cadres de Kolda (CCK) estime inconcevable l’absence d’un gynécologue à l’hôpital régional de Kolda, depuis bientôt trois mois.

Fort de constat, le CCK exige l’affectation d’un gynécologue à l’hôpital régional de Kolda, dans les plus brefs délais.



Conscient de la nécessité et de l’urgence, le CCK exhorte le chef de l’Etat à prendre ce problème à bras le corps. Sans attendre. Les femmes de Kolda souffrent et méritent un meilleur traitement sanitaire, disent-ils.



Le CCK alerte l’opinion nationale et interna et se réserve le droit d’organiser une marche pacifique dans les rues de Kolda pour réclamer la venue d’un gynécologue, le plus rapidement possible.