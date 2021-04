mercredi 28 avril 2021 • 255 lectures • 0 commentaires

Dans un rapport élaboré depuis trois mois, les experts de la mission d’audit du fichier électoral concluent que les candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall sont validées. Ce document a été remis à la commission de suivi de la commission du dialogue national.

Un rapport qui juge cet exclusion arbitraire, et qui viole par conséquent l’article 25 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, stipulant que “tout citoyen a le droit et la possibilité de prendre part à la direction des affaires publiques et d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays”.

Le régime en place, va-t-il donner du crédit à ce document de la mission d’audit? La question reste entière.