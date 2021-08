Les chiffres d’une triste et macabre semaine !

iGFM - (Dakar) C’est certainement la semaine la plus meurtrière et la plus triste qu’a connu le pays depuis le début de la pandémie. Nombre de familles on pleuré des proches emportés par le variant Delta.

Sur 23 274 tests réalisés durant ces 7 derniers jours, 5739 cas nouveau de covid-19 ont été officiellement annoncés. Soit un taux de positivité de 24,6%.



Cela veut dire en clair, que sur toutes les 100 personnes testées, 25 ont le virus. Soit le 1/4. Encore que ce ne sont que les cas enregistrés dans les établissements sanitaires.



Mais, les statistiques qui ont le plus fait peur durant la semaine, sont celles des décès. Les 7 derniers jours ont été rythmés par les records de décès. Au Total, 86 morts ont été enregistrés du 26 juillet au 1er aout.



En une semaine, le virus aura tué plus que durant les 3 premier mois de la pandémie au Sénégal. Des nourissons ou encore des femmes enceintes ont été emportés.



L’autre fait nouveau, c’est que les centres de vaccination sont pris d’assaut au moment où la situation est critique dans les hôpitaux et cliniques qui commencent à refuser du monde.



Donc, le mot d'ordre est clair: protégez-vous et préservez vos proches.

