Les révélations explosives de Clédor Sène sur Macky Sall, Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye…

IGFM – Clédor Séne est d’attaque. Alors que la poussière enveloppe Dakar et ses environs, le « fameux » Clédor haut perché au 1er étage de son domicile sur la route prolongée du Front de Terre, fait front contre ses « ennemis haut placés qui veulent lui faire la peau ». Vêtu d’un boubou traditionnel, visage en couteau, petite barbichette, Clédor suspecte des gens tapis en haut lieu d’avoir fomenté son agression. Dans cet entretien avec Igfm, Clédor Séne fait feu de tout bois: il fait des révélations explosives sur Macky Sall, Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, éventre le deal Macky et Idrissa Seck et avertit le Président sur les risques d’un troisième mandat…

Mor Talla GAYE et Bathie Gning