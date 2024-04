LIGA : le Real renverse le Barça grâce à Bellingham

iGFM (Dakar) Mené à deux reprises, le Real Madrid est revenu de loin ce dimanche pour s'imposer devant le Barça et prendre 11 points d'avance au sommet de la Liga (3-2). La rencontre a également été marquée par un but non accordé au Barça, la faute à l'absence de goal-line technology.

Le Real Madrid est un modèle de ténacité et a joué ce dimanche une de ses partitions préférées. Menés à deux reprises face au Barça, les Madrilènes n'ont jamais perdu leur jeu et sont revenus au score par deux fois. Jude Bellingham, transparent jusqu'ici, est sorti du bois dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux Merengues (3-2) et 11 points d'avance sur le rival catalan. Lequel risque de se plaindre de ce but non accordé à Lamine Yamal, invérifiable à cause de l'absence de goal-line technology.

