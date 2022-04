Ligue 1 : le Casa s'échappe, Teungueth FC gagne à l'extérieur

samedi 30 avril 2022

iGFM (Dakar) La 20e journée de Ligue 1 sénégalaise disputée, ce samedi sur toute l'étendue du territoire national, est marquée par les succès du Casa Sports et du Teungueth FC respectivement contre AS Pikine (3-1) et Dakar Sacré-Coeur (2-0). En s'imposant à domicile et suite à la défaite de son dauphin Génération Foot (33 points), l'équipe du Sud leader, s'échappe au classement avec 39 points. Quant au TFC, il respire après des semaines très compliquées.

Publié par Mamadou Salif editor