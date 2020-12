mardi 22 décembre 2020 • 52 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alors que les stades sont toujours désespérément vides depuis le début de la pandémie en début d'année, l'Argentin a exprimé sa lassitude de jouer sans public.

Lundi soir, Lionel Messi a reçu pour la 7e fois de sa carrière le trophée de Pichichi pour ses 27 buts inscrits en Liga la saison dernière des mains du journal Marca. Il a mis son avenir de côté ce soir pour évoquer plutôt le football en général. Et alors que les stades sont toujours désespérément vides depuis le début de la pandémie en début d'année, l'Argentin a exprimé sa lassitude de jouer sans public. Selon lui, tout le monde est impacté et les joueurs commencent à manquer de ressort pour se motiver avant un match. «C'est vraiment horrible de jouer sans public. C'est un sentiment très triste. Ne voir personne dans le stade, c'est comme s'entraîner et il en faut beaucoup pour entrer dans le match dès le coup d'envoi. La vérité c'est que cela devient moche et c'est pourquoi nous voyons des matchs très uniformes. C'est difficile de gagner, vous jouez contre l'adversaire et c'est tout. La pandémie a beaucoup changé le football et pour le pire. Nous le voyons à tous les matchs. J'espère que tout cela se terminera, que nous pourrons ramener les gens dans les stades et revenir à la normale.» Il est loin d'être le seul.

Avec Footmercato