Locales à Tambacounda - Sidiki Kaba mouille le maillot

mardi 18 janvier 2022 • 83 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Natif de Tambacounda, membre de la majorité Benno Bokk Yakaar (BBY) et Ministre de la république, Maitre Sidki Kaba est entrain de mouiller le maillot sur le terrain afin de contribuer à la victoire des candidats et porte-drapeaux de l'APR dans la vommune et dans le département : Mame Balla Lo et Mamadou Kassé.

Le geste est d'autant plus remarquable et rassembleur que Sidiki Kaba a sabordé volontiers sa propre et populaire liste conformément aux directives de la plus haute Autorité de son Parti et de sa Majorité : Macky Sall.



Et cela, en dépit de la colère mal contenue de ses nombreux partisans.

Il est à signaler que dans d'autres villes du pays, ce sont des listes parallèles qui ont fleuri.

Publié par Harouna Fall editor