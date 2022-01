lundi 24 janvier 2022 • 187 lectures • 0 commentaires

Le scrutin de ce 23 janvier 2022 s’est soldé par une large victoire du candidat de la coalition Nay Leer, selon les résultats issus des bureaux de vote dans Kolda-commune.

Les premières tendances classent Mame Boye Diao, le directeur des Domaines en tête de peloton, largement devant le maire sortant et candidat à sa propre succession, Abdoulaye Bibi Baldé et Abdourahmane Baldé dit Doura. Ce trio est suivi par les candidats de Yewi Askan Wi, de l’Union bunt bi et de Walu Sénégal.



Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar aussi, devrait conserver son poste de président du conseil départemental à Kolda. Candidat à sa propre succession, Moussa Baldé a remporté la quasi totalité des bureaux de vote.