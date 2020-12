mardi 1 décembre 2020 • 78 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki, a focalisé sa Questekki de ce mardi sur la lancinante question de l’immigration clandestine. Et c’est surtout, pour en déceler les causes.

«Macky Sall estime qu’il a trouvé la solution définitive aux problèmes des jeunes jusqu’en 2035 et c’est le PSE adossé au PUDC, l’alignement infini des P qui fait la Perte de notre vaillante jeunesse, comme je l’ai déjà écrit. Les convois barsakh sont la preuve évidente de l’échec de Macky Sall. Le gouvernement affolé demande l’union nationale pour faire face. C’est comique pour ne pas dire tragique», martèle le député.

Dans son texte, il souligne que l’une des raisons fondamentales d’une telle situation, reste le bradage de nos ressources naturelles ou du foncier. Il déclare que «Le gaz de St Louis est pillé par la bande Timis et Sall» et «les poissons sont pillés par des bateaux européens et chinois dans des accords cachés au peuple.» Or, sous une gouvernance démocratique, le capital naturel est à côté du capital technique, les deux moteurs qui, actionnés par le travail, créent les richesses matérielles indique-t-il.

«Les investissements dans les infrastructures de Macky Sall financés par une dette colossale de plus de 10 000 milliards pour un PIB de 12200 milliards et gagés sur les recettes gazières futures sont mal orientés, comme le Centre Abdou Diouf, le domaine industriel de Diamniadio facturé à 30 milliards sans audit, etc. Voilà qui explique le désarroi de la jeunesse. Le Président Macky Sall a échoué. Ses nouveaux renforts ne changeront rien à cette dynamique. Les jeunes doivent s’engager dans le combat patriotique pour la gouvernance démocratique, Tekki fii», invite le Président du mouvement Tekki.