mercredi 30 juin 2021 • 589 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat a été séduit par l’accueil qui lui a été réservé à Thiès. Il a tenu à envoyer un message à Idrissa Seck, qui était absent de l’inauguration de l’Isep de thiès.

«Je rends hommage à tous vos leaders politiques. Je ne manquerai pas de citer Idrissa Seck ‘’Mbouraksow’’. Je voudrais lui dire que ‘’pognsé bi nekhna lol’’. Surtout que ‘‘amna ken kou nieuw yoksi gloria’’. Ce que j’ai vu à Thiès, ses militants et les miens, il y a beaucoup d’orange et de marrons. Merci donc à Idy et aux grands responsables de la coalition benno Bok Yakaar, de l’Apr.»