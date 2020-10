jeudi 22 octobre 2020 • 256 lectures • 0 commentaires

iGFM - (DakarLe président Macky Sall a loué les capacités de mobilisation des ressources budgétaires sous son magistère. Se livrant à une comparaison avec les autres régimes, il a déclaré, lors de la journée nationale de la décentralisation, ce jeudi, que le Sénégal d’aujourd’hui n’a rien à voir avec ceux d’il y a plus d’une décennie.

«Par rapport au plan décennal, nous en sommes à 506 milliards. Et il nous faut aller au-delà de 760 et quelques milliards qui ont été programmés. Quand on avait fait ce programme, je me rappelle, ils disaient ''c’est impossible, où ils prendront 700 milliards’’. Nous arrivons quand même à multiplier par deux le budget que moi j’ai trouvé.

Ce Sénégal-là n’a rien à voir avec ce qu’il y avait il y a 10 ans ou 15 ans. Ce n’est plus le même pays en termes de capacités. En 2000 déjà, notre budget national était de 596 milliards de francs Cfa. 2012 c’était autour de 1900 et 2000 milliards de francs Cfa. Aujourd’hui il est de 4500 milliards. Dans 4 à 5 ans nous seront à 5000 milliards. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, le budget de l’éducation nationale seulement dépasse le budget du Sénégal en 2000.

Quand le président Macky Sall dit on va faire cela il ne faut pas dire ‘‘ce n’est pas possible’’. Moi je fais avec la preuve de l’exemple. Diamniadio c’est une preuve. Le Ter vous allez bientôt voir. Il sera accompagné par des réformes et le changement de comportements pour que le pays soit vraiment un pays en développement. Un pays qui doit atteindre son émergence.»