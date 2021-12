jeudi 16 décembre 2021 • 338 lectures • 0 commentaires

Ce Sommet réunira la Turquie d’une part, les pays membres du bureau de l’Union Africaine et ceux assurant la Présidence en exercice des Communautés économiques régionales africaines, d’autre part.

Les échanges porteront sur des questions politiques, économiques, et autres sujets d’intérêt commun.

Pour rappel, les deux premiers Sommets afro-turcs se sont tenus à Istanbul et à Malabo respectivement en 2008 et 2014.

Le 19 décembre, le Président Macky Sall participera à Bruxelles à une réunion restreinte euro-africaine préparatoire du Sommet Europe-Afrique de février 2022.

Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 19 décembre.