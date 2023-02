vendredi 17 février 2023 • 172 lectures • 0 commentaires

Le président Macky Sall a quitté Dakar, vendredi, tôt le matin, à destination d'Addis Abeba (Ethiopie), où il doit prendre part à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, a appris l’APS de source officielle.

Le chef de l’Etat sénégalais, président en exercice de l’UA, devrait passer le témoin à l’issue de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement.



Macky Sall va ainsi prononcer un discours lors de la cérémonie officielle d’ouverture et passera le témoin à travers une nouvelle allocution.



Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA vont se pencher sur le projet d’ordre du jour sur lequel les ministres des Affaires étrangères ont travaillé durant deux jours à travers une session ordinaire du Conseil exécutif.



La Conférence des chefs d’État et de gouvernement est l’organe suprême de prise de décision et de définition des politiques de l’Union africaine (UA). Elle est composée des chefs d’État et de gouvernement de tous les États membres.



Elle définit les politiques de l’UA, fixe ses priorités, adopte son programme annuel et assure le contrôle de la mise en œuvre de ses politiques et décisions.



