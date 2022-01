mardi 25 janvier 2022 • 405 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

iGFM- Au sortir des élections locales qui ont eu lieu dimanche dernier, les tendances donnent Barthélémy Diaz vainqueur de la mairie de Dakar. Soham Wardini, qui était candidate à la même mairie, vient de publier un message sur son compte Facebook, pour féliciter l'heureux élu.

"A Dakar, les urnes ont parlé et le résultat qui en est sorti n’est pas celui que j’espérais. C’est le jeu démocratique, je l’accepte en toute humilité.

PUBLICITÉ

Je félicite mon fils Barthelemy DIAS l'Officiel pour sa victoire et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission en qualité de maire de la Ville de Dakar.

PUBLICITÉ

Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont voté pour moi. Je leur exprime ma profonde gratitude. A toutes ces électrices et tous ces électeurs je leur dis, être votre candidate a été un honneur et un privilège pour moi."